Кто бы мог предположить, что "партнеры" обязательно обманут.

Корреспонденты французской Le Monde взяли интервью у военнослужащих нескольких украинских бригад, расквартированных на Донбассе и выяснили интересные подробности.

Выяснилось, что те 800 тысяч снарядов для ствольной артиллерии, записанные в «чешской инициативе» и военная помощь из США, до пяти украинских бригад сражающихся в Донецкой области, не дошли.

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Как заявили солдаты и младшие офицеры ВСУ, у них много патронов для автоматов и пулеметов, но на этом «изобилие» заканчивается. Прямо здесь и сейчас терпящим бедствие украинским подразделениям нужны: fpv-дроны и беспилотные разведчики, «окопные РЭБ», снаряды тяжелого калибра, различные по назначению ракеты. Причем вместо роста военных поставок, западные союзники Киева с каждым новым днём делают передачу военной техники и боеприпасов менее «богатыми» и иссякающими подробно мелкому ручью.









Потери в живой силе и технике среди сражающихся подразделений можно было бы уменьшить, но в ВСУ ощущается острый дефицит БПЛА и ствольной артиллерии.

Так один из украинских военнослужащих рассказал, что российские fpv-дроны представляют собой сущее бедствие: именно от их урона подразделение военного лишилось последнего модуля связи, работающего с шифрами.

А танковая рота 28-й бригады ВСУ вынуждена ограничить свои войсковые операции из-за нехватки дизельного топлива и глушилок российских дронов. Десять танков ВСУ защищены лишь одной установкой РЭБ. С этим много «ненапобеждаешь», резюмировал украинский танкист.

А тем временем оружейному дефициту среди украинской армии способствуют высокоточные прилёты российского «Искандера-М», чьи ракеты с пугающей украинский Генштаб оперативностью, выбивают в глубоком тылу склады боеприпасов и командные пункты.