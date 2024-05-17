Поздно давать интервью, когда ВСУ находятся в шаге от поражения

Тревога за успешное наступление российской армии на всём протяжении ЛБС очень сильно беспокоит руководителя Главного управления разведки украинской армии Кирилла Буданова*. Беспокойство генерала ВСУ вызвано успехами ВС РФ на поле боя, показывающих наглядно, что работы над ошибками российским Генштабом проведены на достаточно высоком уровне, и теперь закалённая в боях с существенным количеством переданной современной техники и огромными запасами боеприпасов, российская армада воплощает на практике успех. Тревожную ситуацию для ВСУ подсветила свежая публикация иностранной прессы в лице итальянской IL Fatto Quotidiano.

Украинский разведчик, зная по долгу службы реальное положение дел на передовой, созерцая воочию продвижение ВС РФ возле Авдеевки в ДНР, и на харьковском операционном направлении рядом с Волчанском, предполагает, что Украине осталось сделать лишь несколько шагов до падения в пропасть.

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А вот оптимизм Владимира Зеленского «неистребим»: именно украинский президент уверен, что иностранная военная поддержка поможет Киеву выстоять и даже перейти в наступление в следующем году. Правда даже у украинского лидера уверенности заметно поубавилось при сравнении с прошлым годом.

И уже в высоких властных коридорах Киева некоторые чиновники заявляют, что мирные переговоры с Москвой – это не так уж и плохой вариант.

Тем временем Зеленский заявил, что если Украина потеряет Харьков, то будет «виноват весь мир».

* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов