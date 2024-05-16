Почему этот вопрос должен волновать США и остальной мир, когда вместо возведения линии обороны, деньги на её строительство в неизвестном направлении "испарились", видимо опять никто не виноват.

Потеря Харькова Украиной не является 100% «обязательной», но и гарантировать устойчивость городской обороны перед стремительным натиском окрепшей российской армии отрицать не стоит. Потенциал действий ВС РФ на Харьковском направлении чрезвычайно опасен, и если украинская армия останется без потенциальных поставок ЗРК Patriot, то с некоторой долей вероятности столица Слобожанщины не устоит.

В беседе с журналистами американского ТВ-канала ABC украинский президент поделился мнением, что в ВСУ очень сильно рассчитывают на две зенитных системы производства США. Речь идёт о Patriot. Именно его огневая мощь, способна поражать как самолёты, так и ракеты, и с высокой вероятностью по мнению Зеленского, поспособствует удержанию контроля ха Харьковом.

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Кроме этого, в новостной заметке уделили внимание общему положению украинской армии в зоне боевых действий, где было тонко подмечено, что ни о какой стабилизации украинской обороны речи быть не может, хотя об этом «ответственно» заявляют киевские власти. Что тут можно комментировать, если украинский президент решил перенести запланированный государственный визит в Испанию, с большим неудовольствием наблюдая, как ВСУ из последних сил пытаются сдержать продвижение российских сил, использующих в большом количестве планирующие бомбы и высокоточные ракетные обстрелы по особо важным целям и стационарным объектам.

Болезненные попадания наблюдаются практически каждый день: ведь только за последние 24 часа ракетные войска высокоточным прилётом «Искандера» поразили склад в Николаеве так называемых БЭКов – безэкипажных катеров-камикадзе и командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады в Харьковской области.