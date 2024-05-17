Зенитные комплексы С-400 и дальнобойные ракеты истребителей ВКС РФ – самые опасные оппоненты для F-16

Поставить всё на невероятный успех истребителей F-16 в воздушных сражениях над просторами Украины и остаться в проигравших – это тот самый путь, который ожидает военно-политическое руководство восточноевропейской республики, если оно сделает высокую ставку на успех американских самолётов, в маловероятной попытке добиться смены позиций с доминирующей российской армией, начавшей успешное наступление в приграничной Харьковской области. Но вера и надежда на пока ещё не поступившие F-16 и их практическую эффективность могут сыграть злую шутку с президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским: они воочию могут увидеть, как «Шестнадцатые» пылают ровно так же, как ярко горит другая иностранная техника, переданная западными союзниками для устойчивости украинской армии. Это утверждает экс-офицер армии США Скотт Риттер.





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Военный эксперт назвал F-16 хорошей рекламой западных высокотехнологичных вооружений, но точно так же далёкой от суровой армейской действительности, как выдуманное превосходство танков Abrams и немецких Leopard над российскими силами. Все вместе они горели мощно и ярко, столкнувшись с подавляющей силой армии РФ сначала в крайне неудачном прошлогоднем наступлении украинской армии и потом уже в обороне округи Авдеевки минувшей зимой и весной. И точно такая же судьба ожидает и американские самолёты в украинском небе в попытках сорвать текущее российское наступление.

Под конец своего рассказа Риттер заявил, что «Шестнадцатые» будут находиться в опасности как при выполнении боевых миссий в воздухе, будучи под угрозой перехвата наземными комплексами С-400, так и дальнобойными ракетами российских истребителей Р-37М, так и под угрозой размещения на земле, ожидая прекрасной работы разведки РФ и отличных рабочих навыков операторов ОТРК «Искандер».

Да и простой математический расчёт показывает, что «погоды» над полем боя передача 30 воздушных машин совершенно не сделает, когда ВКС РФ вооружены буквально сотнями актуальных версий истребителей и бомбардировщиков с передовым авиационным вооружением.