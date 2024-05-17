Кому как, а большие киевские и харьковские чиновники подготовились вполне, "распилив" средства, предназначенные для укрепления обороны Харьковской области

Харьковская область, хотя все западные масс-медиа и украинская разведка загодя предупреждали о грядущем российском наступлении, оказалась не способна выдержать даже «разведку боем», отдав под контроль ударных подразделений ВС РФ за первые дни приграничных сражений 12-ть населенных пунктов. При этом пехотные подразделения российских штурмовиков под масштабным прикрытием, состоящим из массированного огневого вала своих артиллеристов и оперативно-тактических звеньев бомбардировочной авиации, смогли проникнуть практически сходу в город Волчанск и закрепиться на его окраинах, неприятно удивив украинское командование. Причем всё настолько замечательно получилось, что за проваленные оборонные мероприятия снят со своей должности был командующий украинской ОТГВ «Харьков» Юрий Галушкин. Генерал ВСУ оказался неспособен что-либо сделать действенное, чтобы остановить крупный прорыв россиян. О том, как на 100% зная, что ВС РФ непременно атакуют в Харьковской области, украинское командование провалило оборону, ввел в курс дела своих читателей журналист CNN Ник Уолш.





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Корреспондент ставит в укор Александру Сырскому отсутствие инженерных оборонительных позиций и фортификационных укреплений, из-за его первой линии обороны практически и не было, а вторую цепь укрытий украинской армии в нескольких местах россияне сразу и прорвали.

Как можно было, наверняка зная, что ВС России обязательно пойдут на харьковском направлении в наступлении, но ничего при этом не предпринять, работник заокеанской прессы до сих пор понять не может. Причем такое бездействие до самых низких величин снизило и без того невысокий моральный дух украинских солдат и офицеров, наблюдая с отчаянием, как россияне добиваются успеха, уже ведя бои за центральную часть Волчанска.

Причем Уолш уверен, что даже поступление американской военной помощи вряд ли изменит ситуацию к лучшему, ведь Волчанск и его окрестности могут быть лишь одним из направлений прорыва российских сил, тем более основная группа ударных отрядов армии РФ ещё в дело и не вступила.

А в этот самый момент президент Украины уже нашел «виноватых» в случае оставления ВСУ Харькова: по мнению Зеленского в этом будет виноват «весь мир».