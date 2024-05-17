Пока у украинского Генштаба "всё в порядке", но почему-то приходится отступать "на более выгодные позиции", в первую столицу УССР в экстренном порядке привозится дефицитная иностранная техника

Наблюдая с явным неудовольствием, как партии ударных версий планирующих боеприпасов, с высокой точностью перепахивают укрепленные позиции украинской армии, даже сооруженных с высокой степенью инженерной фортификации, и при этом солдаты и офицеры ВСУ вынуждены отступать «на более выгодные позиции», не в силах что-либо сделать, Киев с великим отчаянием принял решение отправить для защиты Харькова ЗРК «Patriot». О том что это было сделано украинским Генштабом и главкомом ВСУ Александром Сырским, рассказало «Военное дело». Плюсом к американскому зенитному вооружению добавился и германский IRIS-T. Подобными сведениями располагает и российская разведка.





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Не далее, как месяц назад практически все высокопоставленные украинские чиновники «со 100% уверенностью» в своих публичных выступлениях утверждали, что Харькову практически ничего не угрожает, фигурально почти что вчера Владимир Зеленский заявил, что Харьков с высокой долей вероятности может быть потерян Украиной, если западные страны оставят восточноевропейскую республику без партии из двух систем Patriot. По мнению украинского президента, неуспех на земле сухопутных сил ВСУ исключительно связан со слабостью ПВО.

10 мая «неожиданно» для украинских генералов российские штурмовые группы перешли в наступление на харьковском операционном направлении и в период за несколько дней установили контроль над 12 населенными приграничными пунктами, сходу навязав ВСУ сражение за город Волчанск.

Согласно Александру Сырскому, в случае успеха на волчанском направлении, ВС РФ нанесут удар в тыл украинской группировки на купянской ЛБС.