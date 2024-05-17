Куда такая спешка? Неужели обстановка не просто трудная, а критическая?

Победная поступь украинских солдат, о которой совсем недавно президент Владимир Зеленский заявлял в своих многочисленных интервью для представителей западной прессы, «обещанная» на июнь будущего лета, с высокой вероятностью так и не состоится, как и не состоится она в следующем, так и в более отдалённые промежутки времени. А всё из-за того, что пытаясь заполучить такие важные лично для украинского лидера политические дивиденды и очки, командование ВСУ в угоду своему лидеру, превратило «осколки» некогда боеспособной украинской армии в сборище уставших и до крайности деморализованных солдат и офицеров.

И простым украинским военнослужащим есть отчего грустить: наступление российской армии идёт как в квадрате Донецкой области, так и в соседствующим с ней харьковском регионе, где, не встречая сколько-нибудь осознанного сопротивления, передовые отряды российской армии смогли продвинуться до второй линии обороны вокруг Харькова, где-то даже её пересечь.

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Из-за крайне тяжелой ситуации на Слобожанщине, Александру Сырскому приходится бросать в сражение призывников с шестидневным «стажем» базовой воинской подготовки. Такой информацией со своими подписчиками поделился экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

По его словам, самым лучшим итогом такой «подготовки» является быстрая сдача в плен силам РФ. Так хотя бы есть шанс выжить, чем бесславно отправиться в мир иной, резюмировал отставной офицер.

В своем свежем интервью для американского ABC Зеленский в случае гипотетической потери Харькова посчитал, что «виновным» может оказаться весь мир.