А вот Блинкену было весело: сходил в нормальную пиццерию, а не в "Макдональдс", да ещё и на гитаре поиграть дали.

Владимир Зеленский слишком ясно выразился по поводу недавнего визита Энтони Блинкена в украинскую столицу. Украинскому президенту не понравились итоги посещения госсекретаря США главного города Украины. Об этом стало известно после беседы руководителя Украины с одним из журналистов американского телеканала ABC, когда корреспондент прямо спросил, «стоила ли игра свеч» по итогу, когда незапланированное посещение высокопоставленного чиновника вашингтонской администрации состоялось.

Как рассказал автор простого вопроса со сложным ответом, временная задержка от Зеленского дала ясно понять, что разочарование было слишком явным.

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Руководитель Банковой объяснил, что так замечательно, что настолько высокопоставленный чиновник приезжает даже без приглашения в «гости», но гораздо хуже, когда помощь, «которая нужна была ещё вчера», в результате не поступает когда нужно.

И второй вопрос был в том, «виновата ли Америка», затормозившая выделение пакетов военной помощи в текущей тяжелой ситуации рядом с Харьковом.

Зеленский ответил, что «Это вина всего мира».

Причем работник прессы даже объяснил, почему в проигрыше украинской армии «виноват весь мир». Сотрудник ABC объяснил это тем, что Владимир Александрович в своих публичных выступлениях старается не критиковать США и Вашингтон.

В конце своего интервью украинский лидер попросил отправить на Украину две системы ЗРК «Patriot».