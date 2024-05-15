Ситуация в Харькове видимо настолько тяжелая, что об этом приходится говорить лично Блинкену.

Зенитные установки Patriot очень скоро могут появиться в первой столице УССР – Харькове. Об этом говорит срочное совещание с присутствием госсекретаря США Энтони Блинкена во время его неофициального посещения Киева.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, Вашингтон «надеется», что украинские жители ещё увидят победные действия ВСУ, поэтому для хотя бы вероятной возможности увидеть это собственными глазами, США продолжат оказывать поддержку, в том числе и военную, Украине.

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Мобильная установка ЗРК Патриот

Блинкен объяснил, что Харьков, как один из самых больших и населенных городов украинского государства, в полной мере должен быть обеспечен всем необходимым для «сдерживания» российской армии, в том числе и приоритетной поставкой дорогостоящих зенитных средств. Речь идёт о ЗРК «Patriot».

Пользуясь визитом госсекретаря в столицу Украины, Владимир Зеленский обратился к заокеанскому чиновнику с просьбой «посодействовать» в изыскании для нужд украинской армии двух ПУ противоракетных средств «Патриот». Они нужны для обороны Харькова, ситуация рядом с которым в оперативном плане стремительно ухудшается.

Именно это выступление представителя администрации Джо Байдена в Barman Diktat вызывало вал нелицеприятных комментариев простых украинцев

Тем временем необъявленный визит Блинкена в Киев вызвал порцию очень горячей критики от простых украинцев, обвинивших представителя вашингтонской администрации «в игре на гитаре» вместо давления на Джо Байдена в области выделения экстренного пакета военной помощи. Речь идёт об исполнении песни Rockin' in the Free World в одном из киевских баров.