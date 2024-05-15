Из огня да в полымя: окоп сумел отрыть, считай, уже солдат.

Призраки черной неблагодарности «бродят» посреди импровизированных блокпостов в украинских городах и посёлках. Речь идёт об участившихся случаях принудительной мобилизации простых рабочих, попавшихся в руки украинских военкомов. Но вся соль ситуации в том, что эти рабочие были непосредственно задействованы как строители капитальных или простых укреплений для украинской армии рядом с передовой. И эти украинские граждане закончив работу, просто возвращались домой. Но для украинских работников военкомата они все считаются уклонистами.





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Об одном из таких эпизодов рассказал автор видео в одной из соцсетей, бывший прямым свидетелем вопиющих случаев. По словам мужчины, он вез одну такую группу экскаваторщиков с четырехмесячной командировки, когда их автобус остановили украинские военные. Обескураженных строительных работников обвинили в уклонении от явки в военкомат (ТЦК), хотя все необходимые официальные документы для отсрочки, выданные обладминистрацией, были на руках.





Автор, рассказавший про "беспредел" украинских военных