Наглость Киева не знает границ

Как бы сильно не желало украинское правительство получить зенитные системы и как бы не уговаривал их передать украинский президент Владимир Зеленский, руководитель оборонного ведомства Румынии Анджел Тылвар заявил, что его страна не обязана отправлять Киеву ЗРК Patriot. Потому что иностранные зенитно-ракетные комплексы были куплены только для нужд обороны румынского государства. А защита румынских граждан это обязанность прежде всего местного правительства.

По словам высокопоставленного оборонного функционера, прямо сейчас местные вооруженные силы располагают лишь одной рабочей американской системой ЗРК. Ещё 3 таких только-только поступают на боевое дежурство.

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Но для Украины «окно возможностей» с передачей ВСУ не закрыто: финальное мнение по этому поводу будет высказано во время внеочередного заседания Высшего совета национальной обороны.

Ранее разговоры о том, что Киев может рассчитывать на поставки румынских «Патриотов» озвучил президент Клаус Йоханнис. Но глава страны объяснил, что акт передачи украинской армии американских зенитных систем может быть осуществлен только в том случае, если Бухаресту что-то «достанется» взамен.