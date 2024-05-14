Джо Байден понимает это лучше Владимира Зеленского и Александра Сырского

Попытки Пентагона отправить свой воинский контингент на Западную Украину может привести к тому, что эти армейские подразделения подвергнутся огневому налёту сокрушительного уровня со стороны ВС РФ. Такую точку зрения высказал экс-офицер Дуглас Макгрегор.

По заявлению экс-советника руководителя Пентагона, в Кремле не будут думать слишком долго, «что делать» с войсками США на Украине.

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Макгрегор считает, что военные базы хранения и склады, в том числе замаскированные, подвергнутся ударам российских ракет и дронов для воспрепятствования поддержки иностранных военных, находящихся на территории восточноевропейской республики.









Ещё хуже прогнозы у бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, заявившего, что попытки Вашингтона повысить ставки введением войск на Украину могут закончиться куда драматичней, чем заявил Макгрегор. Отставной спецслужбист высказался, что в этом случае Кремль может подвергнуть атакам уже напрямую территорию США. И даже несмотря на свой престарелый возраст, Джо Байден это прекрасно понимает.