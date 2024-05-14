Досталось "на орехи" и украинским операторам вместе с пусковыми установками для запуска ударных камикадзе.

Что бывает, когда разведывательно-ударный контур работает как надо и даже лучше, на собственном опыте убедились украинские операторы БПЛА, попав под удар кассетной боевой части оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» находясь в спокойном тылу на Херсонщине.

Неприятная для украинского Генштаба ситуация приключилась с операторским расчётом ВСУ, находившихся рядом с поселком Мыловое в Херсонской области. Это была тыловая территория, поэтому украинские военнослужащие изначально ничего не подозревая, накопили на небольшом квадрате местности более двадцати беспилотных аппаратов различного назначения. Эксперты телеграм-канала «Изнанка», разместившие видео, указали на присутствие в лесопосадке, как дронов-камикадзе, так и разведывательных БЛА, таких, как «Лелека-100», достаточно эффективных, но находящихся в относительном дефиците в украинской армии.

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И внимательно наблюдая за кадрами, дрона-разведчика российской стороны, заботливо записавшего видео с моментом прилёта ракеты 9М723К с квазибаллистической траекторией полёта, можно констатировать, что часть дронов украинские силы уже успели вывезти, вторая же половина беспилотников была приведена в состояние полной негодности кассетными суббоеприпасами ракеты.





российский разведывательный дрон фиксирует пусковую площадку со множеством БПЛА и дронов-камикадзе





Так оппонент на бериславском операционном направлении лишился до двух десятков ударных вариантов дронов и машин с пусковыми установками.





Кассетная БЧ "Искандера" вспахивает местность с одновременной детонацией "несчастливых" ударных дронов и украинских разведывательных БЛА





А ведь даже потеря одного дрона бестолку – это довольно неприятный инцидент, что уж говорить, когда украинское подразделение вынужденно израсходовало «за раз» недельный запас таких необходимых в современном вооруженном конфликте актуальных средств поражения и разведки.