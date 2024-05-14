Тем временем из-за сложной оперативной обстановки под Харьковом, Сырский снял часть резервов с часовояровского направления.

Переброшенные под Часов Яр бойцы-десантники ВС РФ приступили к наступательным действиям в квадрате микрорайона Новый. Этому предшествовала мощная огневая подготовка. Про штурмовую активность «крылатой пехоты» рассказали в ТГ-канале «Военкоры Русской Весны».

Прямо сейчас в городе военнослужащие российской армии в тесной связке с артиллерийскими расчётами идут на приступ микрорайона Новый участвуя во встречных боях с украинскими силами в жилой застройке. Наступление ведут солдаты и офицеры 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иваново.

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До этого момента, была «выключена» логистическая составляющая ВСУ, когда переброска резервов в город, в том числе и снарядов, стала если возможной, то в небольших количествах и с сопутствующими мероприятию потерями. Теперь вместо хорошего асфальтированного участка приходится выбирать грунтовые дороги. Но и этот вариант не очень-то удобный из-за вездесущих «глаз» разведывательных БПЛА, практически сутками наблюдающих за перемещениями украинского часовояровского гарнизона.









Сообщение о том, что Часов Яр не имеет никакого тактического значения, уже прозвучало из уст командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а замначальника ГУР Украины Вадим Скибицкий лишь подтвердил, что город в любом случае будет оставлен украинскими силами.

Из-за сложности оперативной обстановки на Харьковщине часть обороняющих укрепрайон украинских солдат и офицеров переброшены на Слобожанщину в попытках прямо «с колес» остановить продвигающуюся по направлению к местному областному центру армейскую группировку «Север» ВС РФ.





Разумеется, это ни капли не облегчает удержание Часова Яра силам ВСУ.