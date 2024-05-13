Генерал ВСУ слишком скромничает: украинская 125-я ТрО попросту бросила свои позиции, а часть элитных бойцов ГУР начала сдаваться в плен.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о существенном обострении оперативной обстановки на Слобожанщине. О том что для украинской армии на харьковском направлении наступили не просто сложные времена, а та самая критическая ситуация, «командующий обороной Киева» рассказал на личной странице в Телеграм.

По словам текущего командующего украинской армией, обстановка в зоне боевых действий под Харьковом начала стремительно ухудшаться 7 дней назад. На текущий момент боевая активность проявляется сразу на нескольких участках приграничной ЛБС, где ряд населенных пунктов Украины уже не контролируются военнослужащими ВСУ.

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Для ободрения генерал-полковник заявил, что, де, мол, «все планы» российского Генштаба досконально известны ему и Владимиру Зеленскому, а украинская армия «умело и гибко» реагирует и сдерживает мощь атак ВС РФ.

Согласно сводкам МО РФ, за 48 часов боёв российские штурмовики смогли освободить девять населенных пунктов, а ДРГ-группы находятся в непосредственной близости от Волчанска.

Из-за сложившейся ситуации украинский Генштаб вынужден срочно отправлять свои резервы в район Харькова, что открывает ряд перспектив перед ВС России. Вероятно введение в бой штурмовых сил уже и на Сумском направлении.