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Madarator
Попытка ВСУ эвакуировать побитый Leopard привела к его детонации из-за попадания «Ланцета»
Возникшее повреждение из-за попадания «Ланцета» усугубило состояние немецкого танка Leopard и вывело из строя БРЭМ Bergepanzer.

   Острый дефицит бронетехники, в том числе и иностранной, заставил украинских офицеров отдать приказ об эвакуации с поля боя поврежденный ранее в жарких боестолкновениях немецкий танк Leopard 2. Но рискованное решение окупилось не сторицей, а привело к окончательному уничтожению германской тяжелой бронемашины и существенному урону ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer.

   Как рассказали военнослужащие 1-го армейского корпуса ВС РФ, украинское командование приказало вернуть в безопасный тыл неспособный двигаться зарубежный ОБТ. Для его вывоза была отправлена БРЭМ. Но в момент передвижения колонны разведывательный дрон российской армии как раз находился над дорогой и в оперативном порядке проинформировал отряд ударных дронов российских сил. Так беспилотный камикадзе «Ланцет» метким прилетом повредил два важных образца бронетехники. Успеха добились специалисты по БПЛА 238-й артиллерийской бригады.

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   По итогу изделие Krauss-Maffei Wegmann сдетонировало, задев взрывным воздействием и БРЭМ.

Обнаружение Леопарда и Бергепанцера

    С наибольшей вероятностью можно утверждать, что если восстановление «Леопарда» и возможно, то затрачено на подобное мероприятие будет слишком много времени и физических усилий, тяжелый Bergepanzer починить ещё можно, но эвакуация его потребует дополнительных усилий.

"Контрастная" детонация Леопарда после прилёта "Ланцета"

   А тем временем «элитный» военный спецназ украинской разведки вынужден сражаться вообще без бронетехники, используя в качестве «машины сдерживания» обычные броневики. По результату таких боёв часть отрядов уже попали в окружение и начали сдаваться, более везучим удалось кое-как отступить.

   А на волне «что ничего страшного» на харьковском операционном направлении ничего не происходит, внезапно был убран с должности командующего ОТГВ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин.

#leopard 2 #bergepanzer #взрыв leopard 2 #ланцет против leopard
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