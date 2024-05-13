Опасная тяжелая "птица" пала от точной мелкосерийной очереди

Нестерпимое желание украинских военнослужащих «насолить» соответственно преуспевающей в наступательных действиях российской армии, подталкивает первых на довольно авантюрные поступки. Например, отправить опасный, но неповоротливый и тяжелый дрон «Баба Яга» в атаку на российские позиции в дневное время суток. Последствия оной закончились вполне предсказуемо из-за применения слабоманевренного БПЛА днём.





реклама

Момент ведения огня из ПКМ и воздушное прикрытие от второго бойца





Отечественные ВДВ пехотным отделением сбили воздушный аппарат ВСУ меткой пулеметной очередью в боях за Часов Яр. Об этом журналисты «Звезды».





Успешный перехват в воздухе: заметно как "Баба Яга" запылала и падает





По рассказу корреспондента, беспилотник ВСУ имел намерение атаковать российские позиции сбросом нескольких 82-мм мин-снарядов.





Украинский дрон догорает на земле





Но в момент опасности объект в воздухе был вовремя замечен и атакован выстрелами лёгких пулеметов ПКМ и «Печенег» с дополнительной поддержкой автоматами АК-12.

В течение короткого стрелкового боя «Баба Яга» была поражена и уже выгорела полностью в моменте удара о землю.

Несмотря на свой неказистый вид, большой сельскохозяйственный дрон представляет собой большую угрозу из-за массива переносимых боеприпасов, общий вес которых может составлять весомые полцентнера.