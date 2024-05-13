Зато будет время подготовиться к обороне сначала Киева, а затем и Львова

Волчанск не готов к наступлению российской армии, потому что оборонительные позиции ВСУ слишком слабы и не укреплены на территории городской агломерации. О сложностях в обороне 20 тыс. городка, расположенного рядом с белгородским приграничьем, решили рассказать читателям во французской Le Monde. Источником, поделившимся правдивым мнением о ситуации в населённом пункте стал один из украинских бойцов, расквартированным вместе со своим подразделением в городе.

По словам военнослужащего, «встречать» российских штурмовиков нечем, а прятаться от огневого вала ствольной и реактивной артиллерии наступающих порядков, силам ВСУ тоже практически нет никакой возможности. И всё это из-за того, что возвести укрепления и минные заграждения до начала анонсированного многократно российского наступления украинская сторона не успела. Хотя рапортовали о «непреодолимой обороне» официальные лица Киева непрестанно, с горечью резюмировал солдат ВСУ.

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Тем временем в окрестностях Волчанска уже и днём действуют группы российских ДРГ и авиационных наводчиков, передающих координаты очагов украинской обороны звеньям оперативно-тактической авиации в режиме реального времени.

А прямо сейчас на другом фланге российского наступления, но тоже в Харьковской области, ВС РФ движутся в направлении большого села Липцы.

В украинском Генштабе с горечью в голосе признали «тактические успехи» со стороны ВС России и ускорили переброску резервов с других операционных направлений поближе к Харькову.