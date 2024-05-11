Александр Павлюк, занимающий должность командующего сухопутными войсками ВСУ, дал интервью журналистам Economist

Прекрасно зная о будущем крупномасштабном наступлении российской армии, украинский Генштаб готовит новых 10 бригад. Делается это с полным пониманием того, что силами ныне имеющихся войсковых соединений сдержать натиск ВС РФ будет сделать крайне сложно. Ведь сейчас, сражаясь с наступающей повсюду армией РФ, украинская армия даже в оборонительных боях испытывает ощутимый коллапс собственных сил. О том, каким образом украинское командование собирается исправить ситуацию в ходе летних боевых действий в беседе с журналистами Economist поделился Александр Павлюк, занимающий должность командующего сухопутными войсками ВСУ.





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Со слов украинского генерала, именно десять бригадных групп помогут украинскому Генштабу выстоять.

Что интересно, не все из созданных крупных отрядов украинской армии отправятся на передовые позиции. Часть из них, возможно даже весомая, будет защищать украинскую столицу.

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