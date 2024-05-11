Надежды на американскую помощь были "слегка" завышены

Трудности на передовой очень скоро выльются в два крайне сложных месяца для украинской армии, вынужденной отчаянно сопротивляться широкомасштабному наступлению российских вооруженных сил, набравших превосходный «прорывной» темп. И что самое опасное для украинских генералов, они, как и Владимир Зеленский и Александр Сырский, всё ещё не знают направление главного удара российского Генштаба. И всё это было бы второстепенным, но актуальные резервы ВСУ недостаточно объемны и их может не хватить в ключевой момент времени. О непростых военных буднях, в скором времени грозящих превратиться в не менее критическую ситуацию на протяжении всей 1000-километровой ЛБС в беседе с журналистами France info рассказал офицер ВСУ Юрий Федоренко.





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В своих комментариях французские корреспонденты напомнили читателям, что часть украинских сил пытается удержать Часов Яр, объясняя, что именно этот город имеет стратегическое значение, находясь на возвышенности. Но сдерживать натиск россиян не так просто, имеющих преимущество в количестве обученной живой силы и вооружения.

Вместе с тем боец-артиллерист с полевым позывным «Фидель» добавил к вышесказанному, что его самоходка шведского происхождения остро нуждается в партии снарядов, которые украинское командование в необходимом объеме так и не сумело предоставить. А ведь именно артиллерия, несмотря на большой скачок в развитии современного общевойскового боя, является ключевым компонентом успешности боевых действий.

Прямо сейчас российская АГ «Север» продолжает продвигаться на территории Харьковской области, пытаясь выйти на позиции, с которых можно наносить артиллерийские удары прямо по позициям ВСУ в столице Слобожанщины.