"Прорыв" получил обновлённую версию защитного "мангала" с блоками ДЗ "Реликт".

В украинской армии, начав в позапрошлом году использовать против бронетанковой техники удары «дронами камикадзе», посчитали, что смогли поймать бога за бороду, но спустя некоторое время, отечественные специалисты в области защитных мер, смогли наконец найти действенный способ прекратить эффективные атаки дешевыми беспилотными аппаратами российских танков. Речь идёт о довольно простом в установке средстве, таком как защитный козырёк различного вида. Именно последняя модификация которого позволила актуальной версии Т-90М выдержать три попадания fpv-дронов украинской армии.





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Базовый вариант "Прорыва" без защитного противодронного козырька





Соответствующие кадры, где украинские беспилотники выступили в роли, «что слону дробина», были опубликованы в ТГ-канале «Военный осведомитель».

Формирования ВСУ попытались атаковать наступающий российский танк, защищенный свежей версией противодронного «козырька», выполненного в низкопрофильной конфигурации. Для дополнительной боевой эффективности решетчатая конструкция получила один из финальных вариантов динамической защиты 4С23 «Реликт».

Но все три безуспешные попытки, выполненные украинскими операторами ДПЛА, так и не привели к успеху, а российский танк, как ни в чём не бывало, как ехал, так и продолжил двигаться к выполнению своего персонального боевого задания.





Последствия ударов украинских ДПЛА никак не сказались на возможности экипажа танка продолжать свою миссию на передовой





Известно, что более кардинальное переоснащение отечественного танка Т-80, получившее в среде западных военных специалистов полушуточное название «танк-черепаха», позволило с легкостью выдержать не менее 40 атак начинённых взрывчаткой украинских дронов. Сам образец, помимо кустарной пассивной защиты, был оснащён замаскированными РЭБ-системами и противоминным тралом КМТ-7. Именно такие варианты, переоборудованные ремонтными техниками 1-го армейского корпуса, выступают в роли «машин прорыва» на наиболее опасных направлениях.