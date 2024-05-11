Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Т-90М "Прорыв" с низкопрофильным козырьком выдержал три попадания FPV-дронов ВСУ
"Прорыв" получил обновлённую версию защитного "мангала" с блоками ДЗ "Реликт".

   В украинской армии, начав в позапрошлом году использовать против бронетанковой техники удары «дронами камикадзе», посчитали, что смогли поймать бога за бороду, но спустя некоторое время, отечественные специалисты в области защитных мер, смогли наконец найти действенный способ прекратить эффективные атаки дешевыми беспилотными аппаратами российских танков. Речь идёт о довольно простом в установке средстве, таком как защитный козырёк различного вида. Именно последняя модификация которого позволила актуальной версии Т-90М выдержать три попадания fpv-дронов украинской армии.  


реклама

Базовый вариант "Прорыва" без защитного противодронного козырька


   Соответствующие кадры, где украинские беспилотники выступили в роли, «что слону дробина», были опубликованы в ТГ-канале «Военный осведомитель».

   Формирования ВСУ попытались атаковать наступающий российский танк, защищенный свежей версией противодронного «козырька», выполненного в низкопрофильной конфигурации. Для дополнительной боевой эффективности решетчатая конструкция получила один из финальных вариантов динамической защиты 4С23 «Реликт».

Но все три безуспешные попытки, выполненные украинскими операторами ДПЛА, так и не привели к успеху, а российский танк, как ни в чём не бывало, как ехал, так и продолжил двигаться к выполнению своего персонального боевого задания.


Последствия ударов украинских ДПЛА никак не сказались на возможности экипажа танка продолжать свою миссию на передовой


   Известно, что более кардинальное переоснащение отечественного танка Т-80, получившее в среде западных военных специалистов полушуточное название «танк-черепаха», позволило с легкостью выдержать не менее 40 атак начинённых взрывчаткой украинских дронов. Сам образец, помимо кустарной пассивной защиты, был оснащён замаскированными РЭБ-системами и противоминным тралом КМТ-7. Именно такие варианты, переоборудованные ремонтными техниками 1-го армейского корпуса, выступают в роли «машин прорыва» на наиболее опасных направлениях.

#т-90м #противодронная защита #т-90м &quot;прорыв&quot; #противодронная защита на российских танках #противодронная защита на танках #т-90 против дрона #4с23 реликт #дз реликт
+
Написать комментарий (0)
В ВС РФ показали обновлённую версию танка "Царь-мангал" с минным тралом и "двойной защитой"
"Ростех" отправил в войска эшелоны современных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
11
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
2
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
13
На Дальнем Востоке построят новую скоростную шестиполосную автомагистраль
+
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
+
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
4
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
+
Британская разведка: ВКС России применяют крылатую ракету Х-101 c двойной боевой частью
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
+
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
5
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
+
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
9
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
Defense Post: Армия Великобритании испытывает мобильное оружие направленной энергии
+
По времени загрузки игр SATA SSD отстал от M.2 всего на 8%, а HDD — на 728%
4

Популярные статьи

Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
82
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
66
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
169
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
53
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
86
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
13
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
Китайский автопром нашел “черный ход” в США и Европу
4
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4

Сейчас обсуждают

Trydognite
08:09
Ну тогда уж можно сразу 7900xt, тоже соотношение цены и качества хорошее)
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Nvidia&Intel Hater
08:09
У Tarmenta очередной приступ шизофрении.видно магнитная буря окончательно его добила.Уносите дырявого зеленожопа поехавшего кукухой
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Tarment
08:09
Как бы ты себя не успокаивал, но твоя хрнь всего на 20% быстрее, и это ничто, это как 30 кадров и 36, хотя на самом то деле и того меньше https://youtu.be/Ba94Gb-UHDg https://youtu.be/DLjcX8UcalQ?t...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Trydognite
08:05
Архангел может быть кем угодно, это же Архангел.
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
El Grechko
08:05
Узбакойтесь, сколько себя помню постоянно были утечки вида "следующий флагман нвидия будет потреблять 100500 ватт". Потом видеокарта выходила и потребляла на 50 ватт больше чем предыдущий флагман. На ...
NVIDIA тестирует графические процессоры GeForce RTX 50 серии «Blackwell» мощностью от 250 до 600 Вт
Trydognite
08:03
Прикол только в том, что это Stellar Blade похожа на другие игры, а не они на неё))
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
Nvidia&Intel Hater
08:01
еще раз,ты эпично обсираешься везде.когда не смог даже с фср получить как у меня натив смог только сказать этого не может быть,тебе с твоим огрызком ебейшим с типо топовым охладом молчать бы.твоя карт...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
NuclearMissionJam
08:00
Я думал купить Radeon в прошлом году, нашел хорошую серию, которая меня устраивала. Но его не было ни в одном магазине поблизости, в то время как RTX была во всех. Ждать месяц, заказывая карту из нета...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Tarment
08:00
Этот красный петух порвался, несите следующего... Ну подгорает от правды, измучился со своим глюком петушаня, вот его и порвало. А играешь ты с мылом, называется ТАА, или любое другое сглаживание, ДЛ...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
VAKT
07:56
У меня 6900xt - что за чушь ты про артефакты в старых и раз тут несёшь?
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем