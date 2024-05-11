"На тебе боже, что мне негоже". А французы не хуже немцев умеют "в неликвид" и списание.

Французские военнослужащие не придумали ничего лучше, как вместо полноценной поддержки украинских вооруженных сил отправить для нужды последних дальнобойные ракеты SCALP, получившие статус «для утилизации». Но Париж решил всё равно лучше их отправить не в цеха для разборки, а в качестве помощи силам ВСУ. О довольно странном акте помощи для нужд украинской обороны рассказывает свежая публикация RFI.

Так французские масс-медиа раскрыли информацию, что Украина получит старые авиационные боеприпасы, срок хранения которых если не истёк, то очень близок к этому. Сами же ракеты в качестве боевых единиц ещё можно использовать.

реклама









Новость о том, что ВСУ благодаря Франции не останутся «безоружными», минувшей зимой подтвердил лично глава пятой республики Эммануэль Макрон. В своем публичном выступлении политический деятель пообещал помимо 40 дальнобойных ракет SCALP, несколько сотен управляемых бомб и колёсные артустановки Caesar.

На текущий момент именно франко-английские ракеты SCALP/Storm Shadow являются самыми дальнобойными боеприпасами, имеющимися на вооружении украинской армии. Самая продвинутая версия авиационных ракет способна пролететь не менее 200 км. В «базовом варианте» французскими боеприпасами могли вооружаться только образцы западной авиации, такой как американские истребители F-35, французские Mirage и Rafale, а так же европейский Eurofighter Typhoon и итальянский Tornado. Но украинские специалисты, под руководством иностранных военных инженеров смогли дооборудовать советский Су-24М и «научить» уже его использовать иностранную ракету.