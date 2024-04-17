Дальнобойная колёсная гаубица для ВСУ очень редкий образец самоходной артиллерии

Украинская армия лишилась очередного дефицитного образца западной бронетехники. Речь идёт о 155-мм САУ CAESAR. Французская четырехосная самоходка была выведена из строя на Волновахском операционном направлении.

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Изначально для экипажа иностранной САУ, как говорится, ничего не предвещало. Многотонная махина с пушкой за секунды до успешной атаки россиян не находилась непосредственно в зоне боевых действий на передовой. Машина была от окопов на небольшом отдалении. Именно в момент движения украинская САУ была идентифицирована отечественным разведывательным беспилотником. После чего важная техника получила элемент маскировки от своего экипажа. Но это не помогло: спрятанную бронемашину настиг ударный БПЛА «Ланцет». Управляли последним военнослужащие 40-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. По итогу моряки-гвардейцы поразили многоосевую пушку-гаубицу.

Об самоходной артиллерийской установке известно, что она построена на грузовом шасси Tatra T815 высокой проходимости. Мощность силовой установки составляет внушительные 410 л.с. Всего в комплекте около 30 снарядов с максимальной дальностью стрельбы до 40 км. Сама САУ весит 32 тонны. В состав экипажа входят 3 человека. Так мало военных нужно из-за автоматизированной системы заряжения.