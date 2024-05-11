Во властных структурах Киева царит диссонанс: одни спикеры говорят "не беспокоиться", но официалы "с мест" на Харьковщине предлагают населению срочно эвакуироваться.

Наступление на Харьков уже началось. ВС РФ продвигаются по направлению к областному центру. Неприятные новости, и без того известные украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому, «лишний раз» напомнил руководитель по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности кабинета Джо Байдена Джон Кирби.

Высокопоставленный функционер Белого дома ещё раз подтвердил, что он был осведомлен о скором наступлении российской армии на харьковском операционном направлении, и к текущему часу ему только остаётся лишь озвучить сей факт. Выступление Кирби состоялось во время онлайн-встречи, специально проведенной для американских корреспондентов.

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Причем по утверждению координатора, представляющего официальный Вашингтон, Пентагон не сидел сложа руки, а надлежащим образом помогал подготовить украинскую оборону к грядущему удару со стороны ГА «Север», бывшую ранее группировкой усиления государственной границы, защищавшей приграничную территорию, начиная от Белгородской и заканчивая Курской областью.

По мнению Кирби, ВС России не удастся далеко продвинуться в боях за Слобожанщину, якобы американская помощь сильно поможет в этом.





ВСУ минируют участки дороги под Харьковом. Источник фото: ТГ-канал "сводки СВО"







А тем временем не сильно надеясь на ту самую военную поддержку со стороны Пентагона, ряд украинских групп начинает минировать гражданские дороги. Соответствующие кадры появились в ряде ТГ-каналов.

На ночь 11 мая ряд украинских ресурсов информирует своих читателей, что российский Генштаб ещё не ввёл основные силы на харьковском ТБД.