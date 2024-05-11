Из-за таяния ледников стала свободной территория для застройки в 6 тыс. гектаров

Любой желающий, располагающий «лишними» 323 млн. долларов, может приобрести территорию в 6 тыс. гектаров на острове Шпицберген. О неосвоенных землях вблизи Арктики рассказывает свежая публикация от Bloomberg.

Так открытые торги начнутся из-за того, что прошлое «арктическое лето» было самым теплым. Поэтому близлежащие земли освободились от морского льда, растаявшего от дождевых осадков и высокой окружающей температуры.

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В роли продавца предлагается фирма Knight Frank LLP. В роли остальных владельцев арктического архипелага выступают РФ и Норвгеия. Как сообщает компания, потенциальному покупателю предлагается выкупить девять островов.





Источник фотографии: istockphoto.com





Ранее этот торговый лот представители «Кнайт Франк» пытались продать норвежскому правительству, которое никак не отреагировало на предложение. Из-за отсутствия ответа «свободные земли» предлагаются купить всем желающим, в том числе и частным компаниям, имеющим в своём распоряжении необходимую сумму финансовых средств. Продажа будет осуществлена в формате торгов: кто выше сумму назовёт, тот и победил.





Баренцбург. Источник: mijas.livejournal.com





Шпицберген относится к самым северным обжитым землям, на территории которых находятся постоянные человеческие поселения. Архипелаг находится восточнее Гренландии рядом с Северным полюсом, а его земная поверхность покрыта на 60% многолетними ледниками. Острова гряды так же обитаемы и для животных: именно здесь живут белые медведи и песцы. В последнее время побывать здесь мечта для многих искателей приключений, которым «надоели» былые, набившие оскомину туристические маршруты в обжитых человеком местах.