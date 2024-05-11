На это указывает ряд косвенных признаков, зафиксированных при помощи спутниковой разведки.

Журналисты известной американской газеты, исследуя свежие высококачественные снимки разведывательного спутника, пришли к выводу, что белорусские военные приступили к строительству новой военной базы рядом с украинской границей. По предположению корреспондентов The New York Times, на территории нового объекта будет размещено российское ядерное оружие, носителями которого являются белорусские «Искандеры». Объект «повышенной опасности», как его назвали работники американской прессы, находится в Осиповичах, расположенных на удалении в 190 км от границы с Украиной.

В этом населенном пункте как раз располагается база с мобильными установками ОТРК «Искандер». Российская разработка может запускать в направлении потенциального оппонента как боеголовки с обычной боевой частью, так и «спецбоеприпасы».

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О том, что обустраиваемый военный объект представляет собой «не просто» очередную базу, свидетельствуют уникальные особенности, характерные именно для ядерных хранилищ на российской территории, сообщают иностранные специалисты.





Съемка разведывательным спутником окрестностей предполагаемой базы хранения ядерных БЧ в Беларуси





Например, наличие зоны с повышенным уровнем контроля за безопасностью окружающего пространства. Последний факт выражается в наличии трех слоев ограждений. И это не считая основного периметра безопасности. Кроме того, военные строители установили крытый грузовой сектор внутри территории. Именно такая конфигурация с обязательным наличием подземного бункера, построенного кстати во времена Советского Союза, лишний раз «намекает» о чём-то серьёзном, спрятанном в недрах базы.





Расположение Осиповичей относительно Украины





Ещё одним подтверждением, что это далеко не «стандартный» объект, служит присутствие на базе установок противовоздушной обороны. Оные в заданном районе появились не позднее лета 2023 года.









Согласно открытым данным, максимальное расстояние для «классических» управляемых снарядов ОТРК «Искандер», равняется 500 км. Но ракета 9М723-1, разработанная в 2005 году и способная использовать ядерную боевую часть, может пролететь уже и 700 км, о чем пишет militaryrussia.ru. А по неподтверждённым российской стороной данным, опубликованных в американских СМИ, ряд позднейших модификаций «Искандеров», без проблем покрывают расстояние и в 2000 км. Поэтому в случае наличия таковых у белорусских ВС, «под угрозой» может находиться не только Киев, но и Лондон, чьи высокопоставленные чиновники в лице министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, так непредусмотрительно озвучили «разрешение» для Киева бить по территории России западным вооружением. И поэтому, ой как не зря, Польша хочет построить свои подземные бункеры рядом с Беларусью.