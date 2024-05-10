Единственная в мире танковая армия (речь идёт о 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии), видимо не даёт Варшаве спокойно спать.

В официальной Варшаве одновременно вмещаются два начала. Одно до крайности милитаристское и боевое, грезящее сделать современную Польшу одной из самых мощных держав Европы, для чего закупается просто в невероятных количествах иностранная боевая техника. И второе «умиротворительно-пугающееся». Так по заявлению Владислава Косиняка-Камыша, занимающего должность министра обороны, сейчас у Польши в приоритете возведение защитных сооружений. Речь идёт об усилении стального барьера на границе с Белоруссией. Он призван «защитить» земли Варшавы от нескончаемого потока нелегальных мигрантов, выбирающих маршрут через Беларусь для попадания на территорию вожделенного Европейского Союза.

Но это только первая часть плана, оглашенная высокопоставленным государственным функционером, о чем он лично сообщил в беседе с журналистами с радио Zet.

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Так же Косиняку-Камышу нравится идея,согласно которой на границе польской республики нужны заграждения не только для препятствования проникновению обычных беженцев, но и для защиты от «угрозы совершенно иного уровня».

Так было предложено возвести фортификационную инженерную линию с бункерами и разветвленной сетью рвов. Причем это должно быть сделано и на границе с Калининградской областью.

Сейчас у Польши есть металлическое ограждение, построенное в прошлом году. Его высота составляет 5500 см с протяженностью в 186 км. Но мигранты всё равно его продолжают пересекать.

Немногим ранее, опасения текущего главы польского МО лишь подтвердил местный генерал Скшипчак, призвавший как можно скорее к минированию границ с Россией и Беларусью. И помимо этого, привлечь Литву к возведению капитальных линий обороны.