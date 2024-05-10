Это касается как авиационных "умных бомб", так и наземных ракет, запускаемых с HIMARS и MLRS.

2022 год канул в далёкое прошлое, а закалённая в боях и получившая передовое российское вооружение российская армия без труда справляется с передовыми западными образцами высокоточной направленности, ставя эффективность последних под большой вопрос. Речь идёт об установках так называемой радиоэлектронной борьбы, превращающих иностранные пусковые установки и их боеприпасы в набор бесполезных образцов западной конструкторской мысли, равных по полезности пушкам и бомбам эпохи ВМВ. Всё из-за того, что плотное воздействие помех и «мусорных сигналов» делает наведение по спутниковой навигации ненадёжным и очень часто ошибочным. О несбывшихся надеждах и опасности уже для самих экипажей «невероятной крутости» зарубежного вооружения из-за воздействия российских РЭБ написали в свежей публикации Business Insider.

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Усиленный "Хаймарс" – пусковая установка MLRS

Так журналисты заметили, что операторы российских помехонаводящих систем привели к проблемам в использовании американских высокоточных комплексов в боях на Украине.

Всё это касается не только показавших невероятно низкую эффективность «умных бомб» GLSDB, о чем вполне официально сообщил представитель Пентагона, но и таких разрекламированных установок залпового огня как M140 HIMARS и M270 MLRS. Всё то же самое касается и JDAM вместе с управляемыми высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Управляемый снаряд "Эскалибур" и российский "Краснополь"



Работники прессы указали, хотя все вышеперечисленные комплексы и выпускают свои образцы снарядов по русским, их эффективность заметно снизилась.

По «Эскалибуру» конкретно высказался и Иван Ступак, занимающий должность советника комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности. По словам чиновника, вместо точности в 70% американский «умный боеприпас» 155-мм калибра теперь точен на уровне 6%. Что гораздо хуже даже, чем обычный некорректируемый снаряд.