А Украину на Западе опять обманули, пообещав быть с ней до "самого конца".

Владимир Зеленский и Александр Сырский грезят будущим масштабным наступлением украинской армии, как глава украинского государства и руководитель украинской армии соответственно. Но «смотреть в завтрашний день» может быть уже слишком поздно, так как в настоящем времени на передовой ВСУ из последних сил сдерживают стремительное продвижение набравшей ход российской армии, добивающейся успехов даже в зоне многолетних оборонительных укреплений украинских ВС в Донбассе. Именно здесь совсем недавно пала город-крепость Авдеевка и в тяжелом, но пока что не критическом положении находится украинский гарнизон Часов Яра, страдающий от каждодневных обстрелов российских тяжелых вооружений, таких как ствольная и РЗСО артиллерия и прилёты планирующих бомб, вплоть до падения полуторатонных планирующих боеприпасов.

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Всё это в комплексе очень деморализующе действует на украинских солдат и офицеров. И если так пойдет и дальше, то по утверждению экс-генерала НАТО Бена Ходжеса, ВС России прорвут устоявшуюся ЛБС и на высокой наступательной скорости выйдут в мягкое «украинское подбрюшье».

И как считает отставной высокопоставленный генерал, всё к этому и идёт. Тем более 2024 год совсем не как 2022-й или 2023-й. Трудность текущего времени для украинского государства невозможно отрицать. Вместо работы над болезненными ошибками, как это сделал российский Генштаб в начале ошибочного мнения о боеспособности ВСУ, украинские генералы до сих пор живут прошлым и думают, что сегодняшняя армия РФ не изменилась. Но уроки выучены российской стороной, а в Киеве до сих пор пребывают в состоянии безмятежности, которое на 100% болью аукнется ВСУ в самом ближайшем времени.