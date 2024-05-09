Западу остаётся только эскалировать, поднимая свои «ставки в игре», либо принимать условия Москвы.

Запад, в лице его «центров силы», таких, как Вашингтон и Брюссель, не ожидал, что российский Генштаб сможет извлечь уроки из результатов проведения СВО в 2022 году и посмотреть на ситуацию под другим углом, добившись значимого повышения боевого потенциала (запустив на полную мощность ОПК и проведя пересмотр стратегии боевых действий с ВСУ). А между тем украинское военно-политическое руководство до сих пор испытывает «головокружение от успехов», не замечая, как позапрошлогодний отказ от невероятно выгодного мирного соглашения с Москвой медленно, но неумолимо, превращает украинскую территорию в выжженную пустыню с разрушенной инфраструктурой и таким же по уровню экономическим потенциалом. А на Западе до сих пор не могут прийти в себя от осознания такого факта, что ВС России прямо сейчас наступают и зримо добиваются успеха. Причем эти достижения на поле боя видны даже «из космоса», утверждает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

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Даже те, кто сомневался в победе Москвы, не ожидали столь стремительного доминирования российских вооруженных сил на поле боя.

Сам же Джонсон лишь констатирует, что конфликт между Украиной и Россией находится в точке завершения, а мы вместе с ним как зрители лишь видим, как многолетняя линия украинской обороны на Донбассе продолжает планомерно разваливаться под мощным натиском российской армии.

При этом ЕС и США не «предсказывали» такого развития событий и вынуждены хоть как-то реагировать, но все действия Вашингтона и Брюсселя слишком запоздалые и не соразмерные уровню угрозы от ВС РФ. Западу остаётся только эскалировать, поднимая свои «ставки в игре», либо принимать условия Москвы. О победе Украины и речи быть не может, резюмировал бывший агент ЦРУ.