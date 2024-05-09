Кажется кто-то из украинских чиновников наконец вспомнит, что "их предупреждали".

Пока на Украине вынашивают «мрию» о грядущем контрнаступлении украинской армии, способной осуществить операцию оперативно-стратегического уровня то ли в следующем году, а то ли спустя два или три года, российский Генштаб медленно, но неумолимо, производит «переформатирование» всей энергетической инфраструктуры украинского государства. Сейчас речь идёт о погружении «в каменный век» именно местной гидроэлектрогенерации. Так по официальному отчёту Укргидроэнерго, способности республиканской сети, основанной на взаимодействии с водными ресурсами, стали равны практически нулю из-за серьёзных повреждений от ракетных ударов ВКС РФ. Как уточнили в публикации, с которой ознакомил портал «Страна.ua», На Украине сегодняшняя гидрогенерация находится в состоянии «нулевого реагирования», а её рабочим возможностям нанесены сокрушительные разрушения.

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А чтобы починить все уничтоженные автотрансформаторы и машинные залы, необходимо найти очень богатого инвестора с гигантскими возможностями и таким же высоким уровнем финансовых средств, уведомляют в украинском пресс-релизе.

Так не уточняя, какие именно ГЭС попали под ракетный удар, в Укргидроэнерго заявили, что ночная атака в значительной мере затронула работоспособность двух энергостанций на украинской территории. И по мнению отечественного ТГ-канала «Рыбарь», несмотря на то, что украинская сторона «не фиксирует», куда был прилёт, с большей долей вероятности речь идёт об Кременчугской ГЭС с уроном одному из гидрогенераторов и Ладыжинской ТЭС с повреждением одного энергоблока.

Ладыжинская ТЭС

Резюмируя, если все ТЭС будут выведены из строя к началу отопительного сезона, то именно ГЭС останутся единственными «маневренными источниками» для балансирования украинской энергосистемы на Украине.