Со стороны кажется что это сдетонировал тактический ядерный заряд.

Владимир Зеленский как украинский президент, и Александр Сырский как главком ВСУ, с началом поставок задержанного на 8 месяцев пакета военной помощи от Вашингтона ждут положительных и сиюминутных результатов в зоне боевых действий. Ведь по их мнению, военная поддержка на сумму в 61 млрд. долларов способна на 100% оказать весомое воздействие на набравшую ход российскую армию. Правда последние события на передовой делают такие радостные мысли украинского военно-политического руководства «слегка» сомнительными.





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Речь идёт об ассортименте тяжелого вооружения ВС РФ, в частности планирующих версий объемно-детонирующих бомб ОДАБ-1500. Именно этими полуторатонными боеприпасами отечественные бомбардировщики оперативно-тактической авиации атаковали позиции ВСУ в районе огнеупорного комбината в Часов Яре. Видео размещено в ТГ-канале «98 гвардейская ВДД».

Кадры с впечатляющей своими размерами и визуальной составляющей детонацией, разместили в Сети российские операторы разведывательного БПЛА, наблюдавшего в качестве субъекта визуального контроля удар бомбы о внешнюю конструкцию массивного здания.

Так скриншоты сего действа больше наталкивают на мысль, что это взорвался не «классический» вакуумный снаряд с облаком летучего аэрозоля с взрывчатыми свойствами, а был осуществлен подрыв тактического ядерного оружия средней мощности. Именно таким получился дымовидный гриб, возникший сразу после мощного прилёта.









Фотографии, заснятые в режиме оптического и инфракрасного диапазона, впечатляют своей «брутальностью» этого события.









Предположительно, впечатляющие кадры вышли такими не только из-за собственной мощи ОДАБ, но из-за «резонанса» первичного взрыва с подрывом хранившихся боеприпасов в стенах многочисленных цехов комбината.