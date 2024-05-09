Все это на Западе прекрасно понимают, но продолжают "инвестировать" в конфликт.

Пентагон и Вашингтон, прекрасная зная об текущем экономическом и военном потенциалах украинского государства, продолжают вкладывать в терпящей бедствие Киев. Причем исход противостояния между Украиной и Россией тоже известен заранее. Но администрация Джо Байдена продолжает «инвестировать» в конфликт, надеясь добиться геополитического успеха, ослабив в противостоянии Россию. Но такового не случится. И даже недавнее выделение 61 млрд. военной помощи слабо повлияют на итоговый результат. Так по словам отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, относительно недавно утвержденный американским Конгрессом законопроект о помощи Украине есть ни что иное, как лишь продление существования восточноевропейской республики. Но без надежды на успех.





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Для украинской армии на поле боя ничего кардинально не изменится. Вместе с тем «на уровне подкорки» понимает это и Владимир Зеленский, который наверняка попробует повысить ставки и обратится с просьбой к Белому дому увеличить «довольствие». Но украинскому президенту надо хорошенько подумать об этом и о своем будущем: так как предыдущая помощь утверждалась долгие восемь месяцев, начиная с августа прошлого года, и было бы полной наивностью требовать повторения военного транша, так как на поле боя воинство Александра Сырского не показывает и доли успеха. А как известно, США не очень-то любят поддерживать проигрывающую сторону, резюмирует Дэвис.