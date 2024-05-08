Общая численность армии Литвы по открытым источникам составляет около 20 тыс. человек

Группа литовских военнослужащих отправится на украинскую территорию для так называемой тренировочной миссии. Военные Вильнюса будут учить украинских солдат. О неожиданном событии первым в иностранных масс-медиа рассказала американская газета The Financial Times, ссылаясь на литовского топ-чиновника Ингриду Шимоните.

В публикации указывается, что премьер-министр Шимоните обладает разрешением от местного законодательного органа, разрешающего присутствие военных на Украине в качестве участников учебной программы.

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Ранее в западной прессе рассказали, что Северо-атлантический альянс в ходе обсуждений принял некие красные линии, согласно которым есть ряд признаков, после достижения которых НАТО непременно вмешается в противостояние на Украине. Такими «триггерами» были обозначены прорыв украинской обороны и обрушение ЛБС, а так же появление на поле боя «третьей стороны». Был и назван третий признак с туманным объяснением – это «провокация» в отношении прибалтийских стран, Польши и Молдавии.

Хотя в то же самое время сообщается, что определенных планов для присутствия официально войсковых групп НАТО на территории восточноевропейской республики нет.

Известно, что литовская армия состоит примерно из 20 тыс. человек и вооружена 54 танками Leopard 2A8. Что интересно, в Литве нет боевых самолётов. Поэтому армейская авиация, как класс, полностью отсутствует. У официального Вильнюса нет ни одного боевого самолёта, кроме транспортных. Поэтому в случае нужды местные вооруженные силы в этом компоненте будут опираться исключительно на помощь своих союзников.