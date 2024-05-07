Речь идёт о преимуществе в дальнобойных ракетах, способных к полётам до 400 км

Как бы не надеялись Владимир Зеленский и Александр Сырский увидеть «превосходство» западной боевой авиации в воздушном пространстве Украины в лице американского истребителя F-16, российский набор авиационного вооружения уже несёт в себе средства противодействия против зарубежных самолётов. О том, что для Воздушных сил ВСУ противоборство против отечественных моделей истребителей не получится «в лёгкую прогулку», решил напомнить экс-офицер британских вооруженных сил Джастин Крамп.О чем побеседовал с корреспондентами inews.





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По словам отставного военного, и хотя «Шестнадцатый» не является уж излишне старой боевой единицей и ещё вполне эффективен, как бороться с явственной угрозой в виде проходящих постоянно процедуры усовершенствования и обновления по части средств воздушной борьбы российских истребителей, он не знает. Ведь образцы ВКС РФ вооружены боеприпасами сверхбольшой дальности класса «воздух-воздух».

Возможно некоторым украинским пилотам удастся добраться до самолётов ВКС РФ истребительной авиации, но неудачники со стороны ВСУ будут сбиты несоизмеримо раньше.

Речь идёт о Р-37М. Первые образцы оного изделия под грифом теоретического продукта разработки появились в середине 80-х годов. Ими должны были быть вооружены не пошедшие в серию МиГ-31М. Но крах СССР нарушил эти планы. А в 1994 программу и вовсе закрыли. Но всё изменилось с приходом нового тысячелетия, когда ориентировочно на старте 2010-х МиГ-31БМ появились вместе с новыми ракетами и радаром «Заслон».





Р-37М. Дзен-канал "Военобзор"







Согласно открытым данным, ракета может бороться с воздушными оппонентами на расстоянии до 400 км при помощи 60-килограммовой БЧ. И что хуже всего для F-16, скорость такого воздушного снаряда может достигать 6 Махов.

Четырьмя такими ракетами могут быть вооружены Су-30СМ и Су-35С.





К-77М. Российская газета

Не лучше будет украинским пилотам иностранных авиамашин и после встречи с другой российской разработкой – крылатой ракетой К-77М с дальностью пуска в 200 км и локатором наведения с АФАР. И хотя её дальность пуска 2 раза меньше, чем у улучшенной «Тридцать седьмой», преимущество первой заключается в «фишке» перехвата малоразмерных маневренных целей и большой БЧ для ракет средней масштабности.

Согласно словам нового представителя ВС ВСУ Ильи Евлаша, первые F-16 появятся на Украине после пасхальной недели.