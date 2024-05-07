Именно поэтому все модели Т-1000 из фильма "Терминатор-2" и его новеллизаций были лишены "свободной воли" и режима самообучения

Французские власти в канун проведения Олимпийских игр в Париже пообещали невиданную доселе безопасность для гостей и спортсменов столицы. Для этого была специально разработана и воплощена в металл и пластик с соответствующими электронными компонентами система обнаружения и нейтрализации воздушных угроз под названием «Parade». Оная должна бороться с беспилотными аппаратами во всём их разнообразии. Но как оказалось, до боли продвинутый и сверхсовременный комплекс очень часто вместо БПЛА, в качестве последних видит вентиляторы обычных кондиционеров. Так охлаждающие устройства ошибочно соотносятся с угрозами, «атакующими с воздуха». О проблемах устроителей всемирных спортивных игр решили осведомить своих читателей в лондонской Times.

Британские журналисты указали, что рекламируемая ранее система противодронной защиты как «одна из самых идеальных», на самом деле не является таковой.

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Примерами чего может быть случаи ложного срабатывания во время сканирования городской местности. Так Parade в таких условиях видит дроны на расстоянии в 800 метров. Но очень часто вместо БПЛА на радары «попадают» классические кондиционеры.

«Премьера» же обнаружителя дронов состоялась во время прошлогоднего чемпионата мира по регби, когда наблюдательный комплекс смог отследить 55 малых беспилотных аппаратов, не имеющих статуса зарегистрированных.

В помощь к Parade планируется подключить и систему подавления воздушных аппаратов британского производства, резюмировали в публикации.