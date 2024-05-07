Все отправленные образцы прошли заводской "моддинг" и получили усовершенствования с учётом опыта СВО

В российскую армию отправили новую партию легкой бронетехники. О поставках БМП-3 с усовершенствованной защитой рассказали в «Ростехе». В добавок к боевым машинам пехоты присоединились и БМД-4М. Что касается оных, их передают в войска с опережением сроков.

В пресс-релизе указывается, что БМП-3 с учётом опыта боев в ходе российской спецоперации, все передаваемые бронемашины получили так называемый заводской комплект навесной разнесенной брони. Появился и свой дополнительный защитный «пояс» у башенной орудийной установки. Все экземпляры так же оснащены и «накидкой». Результат заводского «моддинга» должен привести к повышению стойкости от огневых ударов в бортовую проекцию и верхнюю полусферу. А комплект тепловой маскировки «накидка» зримо снижает возможность обнаружения техническими средствами оппонента температурного контраста с окружающей средой и низкого радиоотражающего фона. Всё это позволяет повысить параметры незаметности при действиях в обороне, и в особенности при наступательных маневрах.

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ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев высказался по поводу «накидок», назвав последние прекрасным решением против «всевидящих» иностранных средств наблюдения и идентификации, принцип работы которых построен на фиксации теплового и радиоспектра.





ТГ-канал "Военный Осведомитель"





А ранее в январе в действующие подразделения ВС РФ отправили БМП-2 с наборами защитных усовершенствований в виде противокумулятивных экранов и дополнительных бронепанелей.





ТГ-канал "Военный Осведомитель"





БМП-3 представляет собой гусеничную легкобронированную машину со 100-мм пушкой 2А7 с возможностью стрельбы помимо классических снарядов, ещё и корректируемыми в полёте противотанковыми ракетами. Есть и скорострельная пушка 2А72 с 3-я пулеметами.









БМД-4М относится к десантным машинам, но кардинально отличающаяся от своего предшественника БМД-4. Так изменения коснулись корпуса, силовой установки и ходовой части. Все они абсолютно другие. Вооружение аналогично БМП-3. Правда пулеметов поменьше, но интегрирован ПТРК «Аркан».