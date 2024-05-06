Кажется кто-то обманул, когда думал о скором "наступлении" на позиции РФ. Самим бы остаться на плаву

Войска США могут появиться на Украине в качестве официальной помощи для местной армии. Всё это станет возможным из-за потенциально сурового поражения украинских сил от набравших ход ВС РФ. О том, что украинская армия при всем показном оптимизме и пустом бахвальстве киевских властей находится в крайне удручающем и незавидном состоянии, косвенно подтвердил лидер демократического меньшинства в нижней палате американского парламента Хаким Джеффрис.

Как объяснил народный избранник, его государство не может смотреть со спокойной совестью на то, как украинская держава падёт. И речь идёт не о помощи финансами, а о прямой поддержке действующими войсками.

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Вместе с тем противоположные настроения царят в стане республиканцев, отчего-то не желающих играть в спички с ядерной державой, количество снарядов с ядерной начинкой у которой таково, чего их хватит не по одному разу сделать планету Земля полностью безжизненной. Так Джеффрис рассказал, что часть представителей республиканцев придерживается точки зрения, что Россия — не оппонент США. Яркой сторонницей такого взгляда является Марджори Тейлор Грин.