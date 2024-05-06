В Одессе взрывались не "почтовые марки", а ракеты, размещенные в ангарах "Новой почты".

Атаковать замаскированные или якобы заброшенные помещения, где может быть и скорее всего размещено западное вооружение, российские силы будут продолжать и продолжать. Ведь практически всё что передано украинской армии, на пути следования или в местах временного хранения может быть обнаружено российской агентурной или спутниковой разведкой. О крайне негативных перспективах для Владимира Зеленского и ВСУ, рассказал Ларри Джонсон – экс-агент ЦРУ.





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Со слов военного эксперта, ВКС РФ и российские ракетные силы ни на минуту не забывают про арсеналы с иностранным вооружением, сумевшим пересечь государственную границу Украины. И даже все ухищрения, предпринятые со всеми возможными уровнями конспирации, оказались тщетны. Так было в Одессе, где на якобы на 100% гражданских складах «Новой почты» хранилось от 8 от 19 британских ракет малой заметности Storm Shadow. О последнем рассказала Анна Гопко – украинская журналистка, тесно связанная с западными частными и государственными организациями. Поэтому «одесский случай» является лишним доказательством, что американский аналитик прав, что передать оружие Киеву мало, надо что бы оно ещё смогло добраться до зоны боевых действий.