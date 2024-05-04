Цена такой суперяхты вряд ли будет ниже чем полмиллиарда долларов и это крайне оптимистичная оценка.

Кто бы мог подумать, но консервативная некогда Австрия, способна удивлять и поражать идеями местных морских инженеров, продемонстрировавших проект роскошной яхты, способной «защитить» потенциального покупателя от всех невзгод и большинства природных кручин. Речь идёт о фирме Migaloo и её макете корабля, убранство и практические возможности которых сражают «напрочь».

Так по заявлению пресс-релиза объясняется, что привередливость современных и обеспеченных «сверх меры» граждан довольно трудно удовлетворить, но конструкторский коллектив компании смог это сделать, представив на суд общественности свою мегаяхту. Плавучий объект умеет не только ходить по морской поверхности, но и при необходимости погружаться в глубины. О многофункциональности с дополнительным уровнем безопасности рассказал в беседе с журналистами издания Business Insider руководитель компании Кристиан Гумпольд.

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По его словам «морской продукт» размерами в 164 метра, в обычном состоянии плавает на водной поверхности. Но если потребуется, то может погрузиться до 250 метров. Корабль-подлодка максимально автономна и даже может выступать в роли носителя дополнительных мини-подлодок или миниатюрных самолётов и вертолётов.

А если говорить о сугубо развлечениях, на огромной яхте нашлось место и воздушному шару с лазерным шоу. Да что там говорить, если «внимательные» создатели предусмотрели капсулу для кормления глубоководных рыб, в частности представителей рода акульевых.









Согласно технической документации, яхта для подводных путешествий станет идеальным местом для размещения 20 путешествующих постояльцев и 40 членов экипажа. И как заявляется в публикации, концепция яхты-подлодки есть ничто иное, как квинтэссенция безопасности, способная защитить своих пассажиров от социальных катаклизмов и природных буйств любого рода. И «даже» киберпреступность и классические пираты вместе с солнечными бурями и астероидами в комплекте австрийскому проекту не страшны.

А вот где самая большая «тайна», так это сколько будет стоить одна готовая единица. Тут создатель Гумпольд отказался озвучить даже предположительную сумму. Но по косвенным признакам, стоить всё это роскошество будет никак не меньше 500 млн. долларов.