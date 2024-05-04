"Зодчество" из древесины, если оно эффективно на поле боя, никого смущать не должно.

Украинские дроны и кумулятивные снаряды, способные поразить уязвимые узлы бронетехники или пробить даже многосантиметровый лист стали на танках, будут крайне озадачены, когда встретят вместо железной преграды деревянный «наполнитель». Речь идёт об утекшей в мировую Сеть фотографии самоходки «Мста-С» с крайне необычным «бронированием». Вместе со своими читателями польская газета Interia решила удивиться брёвнам на гусеничной гаубице россиян, увиденной в зоне СВО.

По мнению редакторов издания, каркас из металла, наполненный деревянными «монолитными» элементами хотя с первого взгляда и кажется этакой «невероятностью» в высокотехнологичный XXI век, но на самом деле российские инженеры хитры своей воинской смекалкой и сметливостью, поэтому если современные образцы защиты не способны обеспечить надёжную стойкость, то взгляд в прошлое на бревенчатые крепости не считается зазорным. Поэтому придумка предков нашла своё достойное применение на полях спецоперации.

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Как объяснили польские военные эксперты, во время детонации боеприпаса оппонента, взрыв дрона-камикадзе случается в районе поверхности бревен и смягчается проникающая мощь кумулятивной струи. В результате если ударное воздействие преодолевает слой дерева, то разрушающий потенциал оказывается довольно скромный и не в состоянии пробить основную броню.

Публикация в Interia не единственная, где затрагивается творческое мышление российских специалистов, выдумывающих различные варианты повышения выживаемости своей техники. Немногим ранее западную публику удивил так называемый «Царь-мангал» с защитой из металлических профилей и целым набором РЭБ-систем.