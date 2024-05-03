Не ходите Хаймарсы по двое гулять, ждут вас там ракеты и снаряды. И вполне возможно пункт приёма металлолома где-нибудь в Сызрани

Как бы в Киеве старались не «замечать» реальные факты уничтожения американских пусковых установок с дальнобойными ракетами, больше известными как HIMARS, известия об этом подставили ВСУ под серьёзный удар, в том числе и репутационный. О непростой ситуации для украинской армии, чьи силы стремительно тают в бессмысленных попытках Александра Сырского стабилизировать ЛБС и хоть как-то замедлить продвижение набравших ход российских сил, решили ознакомить своих читателей в британской Daily Express.

В своей свежей публикации иностранные журналисты рассказали, что только за один день боев украинские военные потеряли две бронемашины HIMARS, которых в самое обыкновенное решето превратили сверхточные прилёты от модернизированной ракеты ВС РФ «Искандер».

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Новость о том, что Украина осталась без двух M142, пораженных в районе харьковского населённого пункта Лелюковка, рассказали в российском МО РФ.

Теперь, как уверены авторы британской публикации, огневая мощь артиллерийских подразделений ВСУ стала ещё на одну ступень меньше, ведь США поставили в украинскую армию всего 39 таких ПУ. И даже потеря двух машин снижает боеспособность всего объединения таких РСЗО на 5%.

Но что хуже всего, «каким-то» непонятным для украинского командования образом российская разведка успевает вычислить вооружение ВСУ ещё до того, как оно будет готово атаковать позиции ВС РФ. Это кардинальным образом меняет всё на передовой, в заключение написали работники британского издания.