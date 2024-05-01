Любой крупнокалиберный КАБ – это всегда большая проблема для обороняющихся солдат ВСУ.

Хотя Часов Яр наряду с освобождённой ранее Авдеевкой представляет собой один из самых укрепленных украинской армией городов Донбасса, расслабиться бойцам ВСУ практически не получается. Всё потому что минувший понедельник и вторник стали одними из тех дней, когда уровень применения корректируемых авиационных боеприпасов того самого тяжелого калибра установил новый рекорд. О том что ВС России держат в тонусе своих украинских визави, продолжая атаковать укрепленные украинские позиции в Часовом Яре, сообщают собкоры «Военной хроники».

Именно 29 и 30 апреля позиции украинского гарнизона ощутили на себе абсолютный максимум применения управляемого авиационного вооружения. Наблюдатели с украинской стороны зафиксировали как минимум 36 прилётов-попаданий. И это меньше чем за 24 часа.

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Прямо сейчас добившись введения в заблуждение украинских генералов, сделав вид, что планируется масштабная лобовая атака, а по факту эта атака лишь симулировалась, позволив отвлечь украинских солдат от флангов городской агломерации, одновременно осуществлялся тот самый тыловой охват с юга и севера микрорайона «Канал». И дабы купировать эту угрожающую ситуацию, Сырский своим приказом перебросил в квадрат Часова Яра 18-ю бригаду НГУ. Ведь падение укрепрайона «Канал» означает железобетонный факт для украинских генералов того, что битва за Часов Яр на 100% будет проиграна.

Что интересно, освобождение этого города-спутника Бахмута (Артемовска) откроет перспективу атаки на город Константиновка с очередным украинским присутствием.