Так тактическое отступление Сырского может превратиться в стратегическое

Держаться за рубежи обороны рядом с Очеретино для украинской стороны теряет всякий смысл из-за того, что российские штурмовики могут сформировать тактическое окружение сил ВСУ в ДНР. Прорыв ВС РФ рядом со значимым населенным пунктом и его высотами, таящий большую проблему для главкома Александра Сырского, заметили журналисты портала «Страна.ua».

В публикации подчеркивается, что военнослужащие российских сил здраво оценивают текущую обстановку на Авдеевском операционном направлении и с высокой точностью знают, что ударный маневр в область текущего тыла ВСУ станет для последних очень неприятным сюрпризом. И это даже с учетом экстренного выстраивания здесь новых фортификационных сооружений. Последующее продвижение ВС России грозит тем самым котлом, в стенки которого могут попасть множество солдат и офицеров украинской армии.

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dnr-news.ru







Кроме того украинский Генштаб «не думал», что оборона треснет именно рядом с Очеретино, поэтому в округе нет обширных минных полей или капитальных точек защиты. Поэтому единственное, что остается верным вариантом в этом раскладе, так это отход на новые участки обороны.

Новость о том, что Очеретино пало практически без огневого контакта и мощных артиллерийских дуэлей, появилось на прошлой неделе. В украинских масс-медиа виновником этого «назначили» солдат и офицеров 115-ой механизированной бригады.