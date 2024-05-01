Штурм Красногоровки происходит по хорошо отработанному плану штурма Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки.

О том что силам украинской армии тяжело не только во время локального обвала ЛБС вблизи злосчастного для главкома ВСУ небольшого населенного пункта Очеретино, свидетельствуют свежие факты «из жизни» украинского гарнизона, с трудом защищающего свои позиции в городе Красногоровка. Последний только за сегодня, получил по фортификационным сооружениям украинской армии не менее 15 попаданий тяжелых авиационных боеприпасов с модулями планирования.



Именно 30 апреля продолжился штурм этого небольшого, но важного городка Донецкой области российскими штурмовыми группами. И именно для их скорейшего продвижения силы оперативно-тактической авиации запустили в сторону украинских оборонительных пунктов как минимум 15 планирующих бомб ФАБ-1500. Потом то, что «осталось» от бетонных бункеров и углубленных позиций, получило порцию артиллерийских снарядов крупного калибра. О непростом положении украинского гарнизона Красногоровки написала «Военная хроника».





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Российский ТГ-канал указал, что была небольшая оперативная пауза на этом операционном направлении, но сейчас всё «кипит» от разрыва авиационных снарядов и наземных боеприпасов, в обилии своём орошающих отряды ВСУ.

Как пишут местные источники среди российских военных, штурм Красногоровки происходит по хорошо отработанному плану штурма Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки. Речь идёт об одновременно лобовом штурме и обходящих фронтальных ударах. Таким образом город атакуют сразу с трёх сторон, вынуждая ВСУ здорово перенапрягаться и демонстрировать свои слабые места.