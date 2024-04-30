Рытье окопов вблизи наступающих групп ВС РФ может быть опасно для здоровья.

Неудержимое желание украинского командования отстоять хотя бы некоторую часть земель, расположенных вдоль предполагаемой линии прорыва российских штурмовиков на Авдеевском операционном направлении, привело к тому, что в задумке сохранить силы военнослужащих ВСУ, держащих оборону на этом сложном участке, командование приказало перестать строить полевые фортификационные сооружения вблизи Очеретино. О смене «командной парадигмы» украинских генералов в сражениях под Донецком, решили ознакомить своих читателей в The Japan Times.

Российский Генштаб, используя особо важную оперативную информацию и применяя классическое учение об ударе в стык армейских группировок, провел мастер-класс для своих украинских коллег, ударив между позициями ОСВГ «Таврия» и ОСВГ «Хортица». Из-за этого украинские командующие этими группировками не могут скоординировать совместные действия. И ЛБС для ВСУ продолжает проваливаться и продавливаться силами ВС РФ всё дальше.

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В публикации подчеркивается, что армия России достигла окраин села Воздвиженка, заставляя беспокоиться местный украинский гарнизон. И именно украинские солдаты этого укрепрайона, отправленные первоначально для рытья оборонительных укреплений, спустя короткое время получили приказ ничего и нигде не копать, а дожидаться свежих оперативных вводных. Всё это стало следствием того, что россияне стали быстро продвигаться, пояснил один из украинских военнослужащих.