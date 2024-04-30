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Неудержимое желание украинского командования отстоять хотя бы некоторую часть земель, расположенных вдоль предполагаемой линии прорыва российских штурмовиков на Авдеевском операционном направлении, привело к тому, что в задумке сохранить силы военнослужащих ВСУ, держащих оборону на этом сложном участке, командование приказало перестать строить полевые фортификационные сооружения вблизи Очеретино. О смене «командной парадигмы» украинских генералов в сражениях под Донецком, решили ознакомить своих читателей в The Japan Times.
Российский Генштаб, используя особо важную оперативную информацию и применяя классическое учение об ударе в стык армейских группировок, провел мастер-класс для своих украинских коллег, ударив между позициями ОСВГ «Таврия» и ОСВГ «Хортица». Из-за этого украинские командующие этими группировками не могут скоординировать совместные действия. И ЛБС для ВСУ продолжает проваливаться и продавливаться силами ВС РФ всё дальше.
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В публикации подчеркивается, что армия России достигла окраин села Воздвиженка, заставляя беспокоиться местный украинский гарнизон. И именно украинские солдаты этого укрепрайона, отправленные первоначально для рытья оборонительных укреплений, спустя короткое время получили приказ ничего и нигде не копать, а дожидаться свежих оперативных вводных. Всё это стало следствием того, что россияне стали быстро продвигаться, пояснил один из украинских военнослужащих.