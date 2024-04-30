Стоит ожидать, что никаких "шашлыков на майские", как обещал Зеленский, для ВСУ точно не будет.

Ситуация, когда в 2026 или в 2027 годах украинская армия перейдет в масштабное наступление вдоль всей линии передовой, как «прогнозировал» известный The Economist, может и вовсе не случиться. Всему «виной» предполагаемое крупное наступление российских сил, запланированное Генштабом и Кремлем на конец мая. Об этом было объявлено в свежей публикации Financial Times. Журналисты последнего, в ходе анонимного опроса пообщались с двумя старшими офицерами военной разведки ВСУ.

Шашлыки в майские погожие деньки, вероятно не коснутся украинских военных, вынужденных ожидать мощных подготовительных ударов ВКС РФ и остальных представителей отечественного ВС по важнейшим военным объектам. Именно этим ожиданием объясняется «подготовительные мероприятия» со стороны российских военных, каждодневно повторяющих ракетные атаки по приграничному Харькову с его якобы «пустующими» промышленными ангарами и огромными безлюдными зданиями, в которых прячутся украинские военные с техникой.

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Аналогично алармистские заявления появились и в немецком Bild, чьи корреспонденты в лицах своих украинских собеседников «увидели» небывалый пессимизм и уныние: осведомленные источники со стороны военных ВСУ считают, что очень скоро перед высшим военно-политическим руководством станет лишь один важный вопрос: что важнее – восток или север Украины? Сберечь обе этих территории от ВС РФ физически невозможно.

Тем временем на Белгородчине появилась армейская группировка «Север», а в 75 км от государственной границы ударными темпами возводится военный аэродром с 1800-метровой взлётно-посадочной полосой. Явно это не просто так, подумали зарубежные работники прессы.