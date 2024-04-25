Штурмовать посадки под Очеретино для любого украинца должно быть большой честью

Украинским военнообязанным за границей нужно быть наготове, в особенности если они находятся в Польше. Такая угроза вовсе не надуманна: официальная Варшава пообещала помощь находящемуся в трудном положении Киеву. Речь идёт о намерении стран-соседей поучаствовать в совместном проекте по возвращении мужчин призывного возраста на свою горячо любимую родину. С подобной инициативой, наверняка очень приятной для большинства украинских мужчин находящихся в иностранном государстве, выступил руководитель МО Польши Владислав Косиняк-Камыш.





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Последний обозначил мысль, что многие польские граждане до глубины своей души возмущены, когда буквально толпы молодых украинцев мужского пола, «оккупировав» гостиницы и кафе, начинают вести отповедь полякам за их якобы недостаточную помощь украинскому государству. Слова высокопоставленного военного функционера приводит Reuters.

И как заявил министерский работник, если Киев попросит, польские силовики с большой радостью выдворят на Украину тех украинских граждан, чей загранпаспорт перестал быть действительным.

О том насколько высок накал, свидетельствует тот факт, что в Варшаве группа трёхсот раздосадованных мужчин попросту заблокировала паспортный пункт и пообещала и дальше препятствовать его нормальной работе, если им не выдадут обновлённые паспорта.

Вместе с тем досада украинских мужчин понятна: ведь кто кроме них будет «возвращать» под контроль утерянные посадки в районе оставленного бегством Очеретино?