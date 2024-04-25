В случае прямого конфликта с западными странами победа для последних теперь точно не предопределена ec593614820f52e4869d760982ecaad5_o

В Белом доме зря надеются, что выделив крупный оружейный транш украинской армии, смогут переломить ситуацию и военную удачу в сторону украинской армии. А вот что точно не удастся изменить, так это успешный опыт участия российских подразделений в борьбе с западным вооружением. Из-за этого под самой настоящей угрозой находится национальная безопасность США. Именно об этом нужно думать вашингтонской администрации Джо Байдена, а не об очередном акте военной помощи проигрывающему Киеву. Такая точка зрения преобладает у бывшего подполковника американской армии Дэниела Дэвиса.

Последний напомнил, что Пентагон с большой помпой и радостью сообщил, что украинская армия получила одни из лучших образцов вооружения в мире: танки Abrams, боевые машины Bradley и Stryker, ракетные комплексы Javelin и Stinger, установки ПВО Patriot и Hawk, РСЗО HIMARS.

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Но что делают по мнению Дэвиса российские войска? Они получают бесценный опыт в противостоянии с американским оружием, тем самым опосредствованно готовясь к оппонированию с регулярной армией США.

Теперь ВС РФ без тени сомнений, знают на 100% где находятся самые уязвимые места у американских Абрамсов и Брэдли, а высокоточные ракеты Хаймарсов и остальных систем успешно глушатся РЭБ и так же качественно сбиваются ЗРК. Этого ли хотел добиться Байден, обучая армию РФ, риторически вопрошает Дэвис.