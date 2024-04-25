Эти передовые комплексы ПВО в страшных снах снятся генералам НАТО и США.

Российский оружейный аналитик Ассоциации военных политологов и доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета им. Плеханова Олег Глазунов высказался о заявлении руководителя МО РФ Сергея Шойгу о появлении С-500 на вооружении российских сил. Эксперт «пообещал» существенный рост противоракетного уровня российской авиации во время боевых миссий.





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Об этом пишет автор-редактор отечественного ТГ-канала «Русское оружие» Евгений Даманцев.

По словам специалиста, с введением в действие 10-канального радара 76/77Т6, обладающего повышенными свойствами в области помехоустойчивости и способного обнаруживать малозаметные цели с показателем в области ЭОП в 0,1 кв. м. на расстоянии в 220 км, существенно превосходит ПФАР-радары предыдущей линейки – 92Н6. А некоторые цели могут обнаруживаться и вовсе на удалении в 1000 км.

Причем наблюдается прогресс и в идентификации и последующем сопровождении высокоскоростных целей. Так модернизированный С-300В4 мог определить воздушные цели, движущиеся со скоростью в 5000м/с. «Прометей» способен вести цели со скоростными параметрами в 7000 м/с.

Отечественные конструкторы добились прогресса и в противоракетных боеприпасах. Речь идёт о 77Н6-Н/Н-1. Оные превосходят «классические» 9М82МД, используемые в С-300В4 своей максимальной скоростью. Показатели последней в стратосфере равны 3500 м/с. Это достигается использованием усиленной твердотопливным наполнителем разгонной ступени. Данные значения важны во время потенциального перехвата ATACMS на траекториях в апогее.

Заявлено о гипотетическом перехвате гиперзвуковых объектов в пределах 150-км охранной зоны. Известно, что американский аналог THAAD так не умеет.